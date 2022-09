SERIE A// Monza-Atalanta 0-2: vetta solitaria per la Dea

Il Monza cerca i primi punti della sua storia in Serie A contro l’Atalanta che ha la ghiotta occasione di andare in vetta alla classifica da sola. Pronti via e subito grande occasione per Caprari e poco dopo per Sensi che impegnano Musso. Monza molto più pimpante, ma in contropiede l’Atalanta si rende pericolosa con le discese di Lookman sulla fascia destra. Sul finire di primo tempo grande occasione per l’Atalanta con il quasi autogol di Caldirola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo inizia molto meglio l’Atalanta che schiaccia il Monza nella sua area. Nei brianzoli è soprattutto Pessina che cerca di strappare e ribaltare il fronte sviluppando la manovra offensiva senza troppi problemi per la difesa bergamasca. Alla prima occasione nitida, però, l’Atalanta buca la difesa del Monza con l’inserimento sulla sinistra di Lookman, che trova in area Højlund per il tap-in vincente. Il Monza accusa il colpo e si allunga pericolosamente, lasciando molto spazio all’Atalanta in contropiede che punisce i brianzoli con Lookman. Il Monza prova ad accorciare le distanze, ma non crea mai pericolo concreti e rischia spesso di prendere anche il terzo gol.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Caldirola (86′ Izzo); Birindelli (76′ Molina), Pessina, Rovella, Sensi (76′ Colpani), Carlos A.; Caprari (69′ Petagna), Mota (86′ Gytkjaer).

A disposizione

Cragno, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Petagna, Bondo, Izzo, Molina, VIgnato, Ciurria.

Allenatore: Stroppa

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappcosta (46′ Soppy); De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi (71′ Scalvini), Ederson (76′ Maehle), Lookman (88′ Boga); Højlund (71′ Pasalic).

A disposizione

Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Boga, Zortea, Ruggeri, Scalvini, Pasalic, Soppy.

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Sacchi

Note: Ammoniti: Rovella (M), Scalvini (A). Recupero: 1′ (pt), 4′ (st).