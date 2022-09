Renica cauto su Kim: “È partito bene, però vorrei aspettare qualche altra partita”

Almeno per adesso, per quello che ha fatto vedere, Kim Min-jae, il difensore che ha sostituito Koulibaly, non sta facendo rimpiangere la sua assenza, non solo difende ma va anche in gol, ben due volte e siamo alla quinta di campionato. Alessandro Renica ex difensore del Napoli, ne parla a Il Mattino, ma in maniera cauta. «È partito bene e sta facendo vedere ottime cose, però vorrei aspettare qualche altra partita per un giudizio più completo. Mi è piaciuto molto il suo senso di applicazione. Si mette a disposizione della squadra. Si vede che è un grande lavoratore. Nell’arco di un anno capiremo effettivamente il suo valore. Gli errori li commettono tutti, a partire da me e il Napoli deve affrontare una stagione molto competitiva. Ecco perché pernso che la Champions sarà il suo vero banco di prova».