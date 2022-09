Parte oggi la vendita dei biglietti per i tifosi azzurri, per Rangers-Napoli

Dopo il Liverpool al Maradona, mercoledì 7 settembre, il Napoli dovrà vedersela col Rangers di Glasgow, martedì 13 settembre alle 20,00 (ora locale). E da oggi comincerà la vendita per i tifosi del Napoli per la trasferta di Champions a Glasgow contro i Rangers in programma martedì 13 settembre alle 20 (ora locale): da oggi alle 15 fino a venerdì 8 alle 15 sarà disponibile la prenotazione di un voucher (per le prime 48 ore la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022-23). Il prezzo del biglietto sarà 69 euro. Il club azzurro, d’intesa con la Questura di Napoli, ha inoltre realizzato l’opportunità di adottare un’ulteriore modalità di distribuzione dei tagliandi, attraverso l’intervento di primario tour operator, che metterà a disposizione dei tifosi la possibilità di acquistare esclusivamente un pacchetto di viaggio, che comprende biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall’aeroporto allo stadio e viceversa, e il biglietto della partita. Il Mattino