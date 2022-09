Napoli-Liverpool, per il sold-out al “Maradona” è solo questione di ore

Dopo due, il Napoli potrà finalmente riassaporare le notti Champions, compreso potrà riascoltare l’urlo dei suoi tifosi allo stadio. In città è già partito il conto alla rovescia, dove non è difficile da capire che contro i reds ci sarà il pienone. Anzi per il sold-out sarà solo questione di ore, dove sono disponibili solo i biglietti gli anelli superiori delle Curve. L’ultima volta che il “Maradona” era pieno, come riporta il CdS, fu contro il Barcellona dei vari Messi, Suarez e Griezman, dove terminò 1-1. La squadra inglese è reduce dal pari nel derby contro l’Everton, ma ha pur sempre grandi campioni, gli azzurri invece vorranno partire bene, però Spalletti cercherà di allentare la pressione. Manca poco e l’urlo “The Championssss” sta per essere riproposto dal vivo.

La Redazione