Napoli-Liverpool, il punto d’incontro per i tifosi dei Reds

Mancano due giorni ma c’è già grande fermento per la prima di Champions League che si giocherà al Maradona mercoledì 7 settembre alla 21,00 fra Napoli e Liverpool. I tifosi inglesi avranno delle direttive da seguire e dei punti d’incontro come spiega Il Mattino. Il punto d’incontro per i tifosi del Liverpool (2700 i biglietti in vendita a loro disposizione) è fissato mercoledì alle 16 al terminal della stazione Marittima di Napoli e dà li verranno accompagnati con i bus al Maradona. Tifosi inglesi che verranno scortati al loro ingresso allo stadio e all’uscita dopo la partita: piano sicurezza predisposto dalla Questura per prevenire contatti tra le due tifoserie. Servizio d’ordine all’interno e all’esterno del Maradona, saranno vigilate le vie d’accesso intorno allo stadio, controlli che verranno effettuati anche attraverso le telecamere dell’impianto di Fuorigrotta. Controlli in città che partiranno già da domani, il giorno precedente il match, quando a Napoli cominceranno ad arrivare i primi tifosi dei reds e che proseguiranno dalla mattinata di mercoledì fino all’inizio alle ore 21 del match al Maradona.