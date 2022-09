La possibile formazione Champions. Solo due sedute di allenamento

Oggi la prima delle due sessioni di allenamento a disposizione prima dell’esordio in coppa con il Liverpool. Una coppa smarrita da due anni. L’idea di Spalletti è confermare in blocco – o giù di lì – la squadra schierata con la Lazio dal primo minuto nonché il 4-3-3 di partenza, ma andrà monitorato il quadro di Lozano, sabato costretto a uscire in barella dopo uno scontro aereo con Marusic: il Napoli ha comunicato che il Chucky ha rimediato un trauma cranico – e nessuna frattura per sua fortuna -, e così lo staff medico lo visiterà e lo valuterà ogni giorno per poi decidere se convocarlo. In ogni caso è pronto Politano ad agire nel tridente insieme con Osimhen e Kvaratskhelia. Scontato il tris di centrocampo: Anguissa-Lobotka-Zielinski. Quasi scontata la linea a quattro difensiva davanti a Meret: per Kim, immortalato all’uscita all’Olimpico con una fasciatura alla gamba sinistra, solo un colpo. La classica botta: nessun problema per il Mostro. Da oggi alle 15 in vendita anche i biglietti per la seconda di Champions con i Rangers, in calendario a Glasgow martedì 13 settembre: il prezzo è 69 euro (fino alle 15 di domani prelazione abbonati).

La Redazione