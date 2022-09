Il sito del Liverpool dà le direttive per i tifosi che arriveranno a Napoli

Mercoledì 7 settembre si giocherà, alle 21,00 allo stadio Maradona di Fuorigrotta, Napoli-Liverpool, la prima di Champions League. In occasione della stessa, il sito ufficiale del club inglese dà le direttive ai suoi tifosi per consentirgli di stare vicino alla loro squadra in maniera sicura. «Nell’interesse dell’incolumità personale si consiglia vivamente ai tifosi di non recarsi allo stadio da soli. Apprezziamo il fatto che i fan vogliano fare di questo viaggio un’occasione, invitiamo comunque i tifosi a non girare per la città da soli e a non indossare i colori del club durante la loro permanenza a Napoli».