Il Napoli sceglie il 4-3-3 anche contro il Liverpool: il turnover può attendere

La partita con la Lazio ha ribadito che, almeno per ora, l’abito migliore del Napoli è il 4-3-3 con i titolarissimi, che dovrebbero tornare tutti in campo anche contro il Liverpool (da valutare Osimhen e possibile Politano dal primo minuto per Lozano). Certo, prima o poi Spalletti dovrà inserire i nuovi e la presenza di Raspadori sulla fascia sinistra con Elmas trequartista contro i biancocelesti è un indizio di come il tecnico stia iniziando a mischiare le carte per trovare la posizione migliore per tutti in un cambio modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Control il Lecce sembrava l’occasione giusta per sperimentare, ma la mancanza di Lobotka in mezzo ha disorientato la squadra e fatto capire come sia lo slovacco, ormai, il perno del centrocampo. In attacco la fascia sinistra è proprietà esclusiva di Kvaratskhelia, dall’est Europa con furore per sfondare i dubbi dei tifosi del Napoli e fare breccia nei loro cuori. Tuttavia, già contro lo Spezia sarà difficile vedere di nuovo per 90′ i titolari ed ecco che qualche cambio sarà necessario anche per far trovare la condizione migliore a tutti: prima o poi il turnover diventerà sempre più presente ed è meglio che inizino a carburare tutti da subito.

Fonte: Il Mattino