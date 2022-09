Il Chucky non vuole perdere la Champions. Per Lozano nessuna frattura

Un po’ di riposo dopo la vittoria di sabato con la Lazio e la terza partita in sei giorni: meritatissimo, d’accordo, ma ora si ricomincia al volo senza perdere un istante utile. Il Napoli ha sospeso gli allenamenti per 24 ore: domenica libera e via, relax fisico e mentale alla vigilia della prima di Champions in programma mercoledì alle 21 con il Liverpool al Maradona. La ripresa è per oggi, manco a dirlo, al centro sportivo di Castel Volturno: da valutare le condizioni di Lozano, reduce dal trauma cranico rimediato all’Olimpico ma mica rassegnato a saltare la notte magica con i Reds. : il Napoli ha comunicato che il Chucky ha rimediato un trauma cranico – e nessuna frattura per sua fortuna -, e così lo staff medico lo visiterà e lo valuterà ogni giorno per poi decidere se convocarlo. Fonte: CdS