G. Improta, ex Napoli: “Ha fatto vedere doti straordinarie. Per me è il colpo dell’anno”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Kvaratskhelia ha fatto intravedere doti straordinarie, cinque giornate sono abbastanza per dire che è già tra i migliori del nostro campionato. Ad oggi ha sbagliato solo nel secondo tempo con il Lecce. Per me è il colpo dell’anno, però. E non parlo solo in Serie A, ma in tutta Europa. Ringraziamo la società per il regalo che ci ha fatto. Ndombele per far riposare Lobotka? Difficile dirlo. Spalletti deve dare minutaggio a tutti, non si scappa. Ha fatto bene a schierarlo con il Lecce per tenerlo coinvolto nel progetto, magari un po’ meno per la condizione del calciatore.”

Fonte: Radio Punto Nuovo