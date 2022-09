G. Improta, ex Napoli: “Ha avuto tutto ciò che chiedeva, adesso tocca a lui”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “ Dove può arrivare questo Napoli? Può arrivare prima in classifica, ma Spalletti e i calciatori devono far tesoro degli errori vissuti nella scorsa stagione. Senza distrazioni, il Napoli se la gioca alla pari con tutti. Faccio un plauso all’operato di Giuntoli e alle scelte della società. Spalletti ha avuto tutto ciò che chiedeva in sede di mercato: adesso tocca a lui. Speriamo che non cada in qualche errore, tra le tante scelte che ha a disposizione”.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo