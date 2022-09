Furti e rapine, anche Spalletti è stato “battezzato”. Tutti i precedenti

I PRECEDENTI

Lo scorso anno Luciano Spalletti e Diego Demme sono stati vittime di rapire. All’allenatore del Napoli e al centrocampista italo-tedesco, infatti, è stata rubata l’auto e nei giorni successivi non sono mancati gli appelli da parte dei tifosi nei confronti di chi si era macchiato di tale atto. E non è tutto. Partiamo dal lontano 2008, quando a dicembre venne rubato il Rolex da 25mila euro a Hamsik. Orologio prontamente ritrovato: «I tifosi hanno saputo come fare – disse Marek a un giornale slovacco – per loro i calciatori del Napoli sono come divinità. Vietato toccarli». Poi, il lungo elenco. Che ha visto il coinvolgimento della moglie di Marek Hamsik, Martina: fu rapinata dell’auto, una Bmw X6, a Varcaturo, nella zona flegrea. Vittima dei malviventi anche Yanina Screpante, ex fidanzata di Ezequiel Lavezzi: le fu scippato il Rolex in via Petrarca. Inoltre, la coppia Cavani fu vittima di un furto in casa (un orologio Piaget da 18mila euro), nel litorale flegreo. Nel mirino dei malviventi anche le mogli dei difensori Salvatore Aronica e Ignacio David Fideleff. Furto in casa per Camillo Zuniga (e anche al termine di un allenamento a Fuorigrotta, era in auto con Duvan Zapata), Federico Fernandez e Marcelo Zalayeta.

A febbraio 2016 Lorenzo Insigne fu rapinato in città, verso le 22.30, aggredito da due uomini in scooter che lo seguirono dopo cena, quando stava tornando a casa. Lungo viale Gramsci, in mezzo al traffico, minacciandolo con una pistola puntata al volto, fermarono la Bmw del fantasista azzurro, che era assieme alla moglie Jenny e ad alcuni amici, rubandogli 800 euro in contanti, due bracciali con diamanti e un Rolex. I rapinatori si dileguarono per le strade del centro. Fonte: Il Mattino