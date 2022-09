Francini: “Non era facile rimpiazzare KK, eppure Kim ha dimostrato personalità”

Gianni Francini, ex calciatore del Napoli, ha parlato del nuovo difensore azzurro, Kim Min-jae, che ha sostituito Kalidou Koulibaly che è andato al Chelsea. «Non era facile rimpiazzare KK. Eppure Kim ha dimostrato di avere una grande personalità. Da questo punto di vista mi sento di dire che è già un passo avanti rispetto a Kalidou che all’inizio della sua avventura a Napoli ha fatto fatica. Kim, invece, già gioca con grande tranquillità». Lo dimostrano i due gol arrivati contro Monza e Lazio, due stacchi imperiosi a centro area che ne hanno certificato le ottime qualità aeree. «Segnare due gol in poche partite non è mai facile per un difensore centrale. Per questo direi che è promosso a pieni voti». E ora bisogna guardare al futuro. «Speriamo che continui così e che possa migliorare ancora. Per ora mi sembra bello tosto, è bravo di testa e anche tecnicamente mi convince moltissimo. Insomma: mi sembra abbastanza completo». E allora tocca trovare almeno un piccolo difetto. «Forse il suo unico problema potrebbe essere la lingua, perché con l’italiano ancora non se la cava alla grandissima. Ma si impara in fretta».