Cresce l’attesa per Napoli-Liverpool. Previsti oltre 40mila tifosi al Maradona

Mercoledì 7 settembre il Napoli esordirà in Champions League contro il Liverpool, alle ore 21,00 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Le previsione parlano di oltre 40mila tifosi che riempiranno lo stadio, come scrive Il Mattino. E a Napoli intanto cresce l’attesa per la partitissima contro il Liverpool, squadra vice campione d’Europa battuta l’edizione scorsa in finale dal Real Madrid. La previsione è che saranno oltre 40mila i tifosi mercoledì sera al Maradona, è partita subito forte la vendita on line con lunghe file virtuali (ieri pomeriggio erano rimasti disponibili pochi biglietti delle due curve inferiori). Prevendita che è proseguita presso i punti vendita autorizzati: la sfida contro i reds già di per sè ha un fascino particolare e l’entusiasmo è cresciuto ancora di più in città dopo la grande vittoria del Napoli in rimonta sulla Lazio.