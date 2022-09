Mercoledì sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 21,00, ci sarà il debutto stagionale in Champions League del Napoli contro il Liverpool, in una parata di stelle da non perdere. Per l’occasione ci sarà Amazon Prime Video che ha designato la coppia di telecronisti.

Champions League – Napoli-Liverpool, telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico Ezequiel Lavezzi

La Redazione