C. Marolda, giornalista: “Il Napoli c’è e fa sul serio quest’anno”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Il Napoli c’è e fa sul serio anche quest’anno. Nella formazione tipo di questa stagione, sono per nove undicesimi gli uomini della scorsa stagione. Cambiano solo gli eredi di Koulibaly ed Insigne, che però si sono già dimostrati all’altezza della situazione. Se non ci fosse stata un po’ di presunzione nella gara contro il Lecce, ora il Napoli avrebbe già qualche punto in più rispetto alle altre big. L’alternativa a Lobotka? Non credo che il Napoli sia condannato ad un 4-3-3 per tutta la stagione. Oggi la cosa non sembra ancora proponibile, ma più avanti sarà possibile. E poi c’è Demme infortunato, non dimentichiamolo. Meret? Soffriva molto stare ai margini e il non sentire la fiducia degli allenatori e dei suoi compagni di reparto. Non so se il giudizio di Spalletti stia cambiando il suo giudizio su Meret. Lui ha fatto male nel ridimensionare il ragazzo dal punto di vista del carattere, adesso staremo a vedere.”

Fonte: Radio Punto Nuovo