C. Marolda, giornalista: “Fondamentale la scorsa vittoria, sgrava tanta fatica”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Napoli–Liverpool? E’ stato fondamentale vincere all’Olimpico, sgrava la fatica dei tanti impegni. Sarà un’esame di maturità per la visione internazionale degli azzurri. Kim e Kvaratskhelia già all’altezza di Koulibaly e Insigne? Koulibaly aveva più mestiere nel gestire la squadra, mentre tra Insigne e Kvara c’è diversità di caratteristiche. Di certo il georgiano è un talento. Non sono d’accordo con Spalletti quando sottolinea chi è partito e non chi è arrivato: il Napoli equivale a quello dello scorso anno, purtroppo anche negli errori storici contro le piccole. E la gara con lo Spezia sarà un test importante. Osimhen in dubbio col Liverpool? Non mi risultano problemi. Il suo modo di giocare può esaltare ulteriormente il talento di Kvaratskhelia“.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo