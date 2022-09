C. Jacomuzzi, ex osservatore: “Liverpool ha mostrato alcune lacune in difesa…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex osservatore dell’Everton e presidente dell’AIOC: “Il Liverpool è tra le squadre più forti al mondo, ma contro l’Everton ha tradito le aspettative. In difesa ha mostrato alcune lacune che il Napoli dovrà essere bravo a sfruttare. I centrali vanno in difficoltà con gli inserimenti veloci e profondi. Hanno accusato degli sbandamenti che non sono da Liverpool, evidentemente non sono ancora molto rodati. Il Napoli può e deve approfittarne, tenendo conto però che il Liverpool in fase offensiva sono devastanti. E con l’arrivo di Darwin Nunez hanno aggiunto ulteriore potenza di fuoco. Kvaratskhelia ed Osimhen in Champions? Sono la forza del Napoli e lo stanno dimostrando. Spalletti ha tolto grande pressione al georgiano, invitando tutti alla calma. Insieme ad Osimhen può essere la chiave di lettura di un possibile successo del Napoli. Kvaratskhelia e l’interesse della Premier League? Se continua così, bisogna aver paura di sicuro. Le novità attraggono molto, soprattutto in Inghilterra e allenatori come Klopp“.

Fonte: Radio Punto Nuovo