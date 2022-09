Brutte notizie in casa Juve. Pogba sarà operato oggi, ecco i tempi di recupero

Arrivano brutte notizie in casa Juve, Paul Pogba, che inizialmente, dopo un infortunio aveva deciso di non operarsi, dovrà invece essere sottoposto ad un’operazione oggi stesso, come riporta Gianlucadimarzio.com. Paul Pogba si opera. Il numero 10 bianconero è pronto a operarsi oggi stesso (lunedì 5 settembre) dopo l’infortunio subìto in estate. Il centrocampista francese ha riportato in estate una lesione del menisco laterale e aveva inizialmente deciso di non operarsi, optando per una terapia conservativa. I test fatti negli ultimi giorni in campo non hanno dato un buon esito e il giocatore ha quindi deciso di operarsi. Pogba dovrebbe tornare tra circa sei settimane, ma i tempi di recupero ufficiali saranno annunciati solo in un secondo momento.