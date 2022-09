Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, tesse le lodi per Kim Min-Jae, neo difensore azzurro che ha preso il posto di Koulibaly, e che non ne sta facendo rimpiangere l’assenza. «Non è più una sorpresa perché comunque sta mantenendo le aspettative e forse sta andando anche oltre», dice con sicurezza Bruscolotti che ha già individuato le migliori capacità del giocatore. «È un ottimo colpitore di testa e questa cosa gli può dare certamente qualcosa in più. E poi è molto aggressivo». Una cosa è certa, non è mai facile adattarsi al campionato italiano, soprattutto quando devi giocare in una posizione di campo così delicata come quella di difensore centrale. «In marcatura sta andando molto bene e sta prendendo le misure al campionato di serie A», aggiunge ancora Bruscolotti. «Kim si è presentato nel migliore dei modi anche avendo una certa sfrontatezza in tutto. Ha fatto vedere tutte le sue qualità».