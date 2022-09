Bergonzi: “Sul Fallo Rui/Lazzari Sozza non è responsabile”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi

“Lamentale in seguito a Lazio-Napoli: parere sull’operato di Sozza? “È il miglior talento che abbiamo in Italia dal punto di vista arbitrale. È deciso e sicuro, il suo lavoro è sempre adeguato. Durante la gara tra biancocelesti ed azzurri, l’episodio Mario Rui-Lazzari doveva essere fischiato ed assegnato il rigore ai capitolini. Ma la responsabilità non è di Sozza, ma del Var, il quale sarebbe dovuto intervenire ed optare per il penalty ai padroni di casa”. Giudizio sulle dichiarazioni polemiche di Sarri verso gli arbitri? Possibile squalifica per il tecnico? “Non sono state parole felici. L’atteggiamento dei calciatori biancocelesti nelle prime giornate di campionato non è stato adeguato, hanno accerchiato l’arbitro: è una condotta sbagliata, sono necessariamente dei comportamenti differenti da parte dei giocatori”. Pensiero sull’ammonizione di Chiffi a Theo Hernandez? “Rocchi sta tentando di inserire arbitri sconosciuti e promettenti in partite rilevanti come il derby. Chiffi è meno robusto, più raffinato. Ha diretto il suo primo derby e l’ha portato a casa, anche se non ho gradito il suo operato. Ha gestito la partita con timore, ha poca personalità. In quella circostanza sarebbe stato opportuno richiamare soltanto il milanista Theo, senza estrarre il cartellino giallo. Bisogna essere determinati ed avere tanta grinta, altrimenti non si possono dirigere partite di un certo spessore”.