Piotr Zielinski sta ritornando ai suoi momenti migliori, ed anche ieri sera, con l’assist fornito a Kim per il secondo gol del Napoli, ha messo la sua firma sulla vittoria azzurra. Come analizzato da OptaPaolo, dopo il gol a Verona all’esordio, giocate sopraffine e assist per i compagni, e soprattutto la sensazione di aver dimenticato la scorsa stagione, nessun centrocampista in Serie A ha fatto meglio di Piotr Zielinski, anche questa sera autore di un assist per il gol di Kim.