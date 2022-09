Tra Mattino e CdS su Spalletti cambia il voto ma non la sostanza

Spalletti (Cds) 8 L’incantevole manifesto del calcio in ampiezza, in profondità, nel palleggio. Giù il cappello!

Spalletti (Mattino) 7,5

Mulina le braccia come se fosse un velocista dei 100 metri stile libero. In realtà vuole solo suggerire ai suoi ragazzi di giocare la palla velocemente e in verticale. Al Napoli manca il piglio giusto nella prima mezzora e lui è lì in panchina a dannarsi l’anima. La scelta dei titolarissimi dal primo minuto si rivela vincente e anche i cambi in corso d’opera arrivano con i tempi giusti.