TENNIS – Sinner raggiunge Berrettini agli ottavi di finale degli Us Open. Eliminato Musetti

Il tennis italiano prosegue nella sua marcia spedita agli Us Open, ultima prova del Grande Slam. Dopo Berrettini, oggi affronterà lo spagnolo Davidovic Fochina, anche Sinner raggiunge gli ottavi di finale. L’altoatesino sconfigge in 4 set l’americano Nakashima per 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti che è stato sconfitto dal bielorusso Ivanska per 6-4, 3-6, 6-2, 6-3 e che affronterà proprio Sinner, dove cercherà di riscattare la sconfitta del suo amico e connazionale italiano.

La Redazione