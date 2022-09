Spalletti sul Liverpool: “L’urlo The Champions? Sarà un’esperienza per i ragazzi”

Ma quando l’Olimpico spegne le luci e il Napoli resta come un sogno, c’è già una notte nella quale Spalletti non vede l’ora di calarsi, a petto in fuori. «L’urlo della Champions rappresenterà un’esperienza per i ragazzi e mi auguro che l’affrontino nella maniera giusta, consapevoli che se la possono giocare contro qualsiasi avversario. Loro possono essere dei top player». E aspetteranno che Lozano, ricoverato al Gemelli – trauma cranico e sospetta frattura a uno zigomo – torni presto con loro.

Fonte: CdS