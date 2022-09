SERIE B FEMMINILE – Lipoff (all. Napoli): “Soddisfatto di come la squadra ha lavorato in ritiro”

Il Napoli femminile ha svolto la preparazione a Rivisondoli, in vista del campionato dove debutterà a Trento alla prima gara di serie B. Le parole del mister delle azzurre Lipoff. “Sono molto contento di come abbiamo lavorato in ritiro, della disponibilità che mi hanno dato le ragazze e del fatto che stiamo cominciando a mettere in pratica la mia idea di calcio. Ovviamente possiamo migliorare molto ma in generale il livello è buono”.

La Redazione