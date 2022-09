SERIE A – Spezia-Bologna 2-2, doppio Arnautovic salva i felsinei

Questo pomeriggio allo stadio “Picco” si è giocata la sfida tra lo Spezia e il Bologna. La partita, sin da subito è avvincente, va al tiro Gyasi, non impeccabile nella presa Skorupski. Gli ospiti, al primo affondo passa. Lancio di Medel, Arnautovic scatta sul filo del fuorigioco, supera Drawgowski e segna a porta vuota. I liguri non si arrendono e provano una reazione. La mira però di Kovalenko è imprecisa da ottima posizione. Lo stesso però non vale per Bastoni che dal limite lascia impietrito il portiere degli ospiti. Ad inizio ripresa i padroni di casa, nonostante una partenza non impeccabile, ribalta il risultato. Punizione di Bastoni e deviazione goffa di Schouten nella propria porta. Il Bologna, però ha un Arnautovic in gran spolvero, parte sempre sul filo del fuorigioco e batte con freddezza Drawgowski. Nel finale nulla accade e il risultato di parità è più che giusto. Lo Spezia, prossimo avversario del Napoli, ha giocato meglio nel primpo tempo, mentre nella ripresa ha fatto più fatica.

Spezia (3-5-2): Dragowski, Hristov, Kiwior, Nikolaou, Holm (43’ st Balda Sanca), Kovalenko (19’ st Agudelo), Bourabia, Bastoni (31’ st Ellertson), Reca, Gyasi (43’ st Sala), Nzola. All. Gotti.

Bologna (3-5-2): Skorupski, Souamoro, Medel (39’ st Sansone), Lucumì, De Silvestri, Moro (1’ st Dominguez), Schouten, Lykogiannis (31’ st Cambiaso), Orsolini (17’ st Soriano), Arnautovic, Barrow (17’ st Zirkzee). All. Mihajlovic

Marcatore: 7’ Arnautovic e 20’ st (B), 47’ Bastoni (S), 10’ st aut Schouten (B)

Assist: 7’Medel (B), 20’ st Soriano (B)

Ammoniti: 38’ Holm (S), 11’ st Bastoni (S), 45′ st Sala (S), 50′ st Nikolaou (S), 50′ st Zirkzee (B)

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

A cura di Alessandro Sacco