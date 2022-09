SERIE A – Cremonese-Sassuolo 0-0, primo punto in campionato per i grigiorossi

In occasione del lunch-match dello stadio “Zini” la Cremonese cercava di sbloccare la casella zero dalla classifica, contro il Sassuolo. I neroverdi partono forti, colpo di testa di Pinamonti e palla che esce di un soffio. I grigiorossi reagiscono con Zanimacchia, palla che esce di un pelo sul fondo. La squadra di Alvini va anche in gol con Dessers ma l’ex Feyenoord parte da posizione di fuorigioco. La punta olandese ha l’occasione migliore per la Cremonese, ma invece che servire i compagni in area, calcia prendendo l’esterno della rete. Il Sassuolo risponde con Pinamonti, respinge Radu. Un pareggio che muove la classifica dei lombardi, mentre la compagine di Dionisi fa un passo indietro dopo la buona gara contro il Milan.

CREMONESE-SASSUOLO 0-0

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Escalante, Pickel (38′ st Ciofani), Valeri (16′ st Quagliata); Zanimacchia (16′ st Castagnetti); Dessers (31′ st Tsadjout), Okereke (31′ st Buonaiuto). A disp.: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Ascacibar, Bianchetti, Sernicola, Felix, Acella,, Milanese. All.: Alvini

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (30′ st Harroui), Lopez, Thorstvedt (10′ st Henrique); Laurentiè (37′ st Alvarez), Pinamonti, Kyriakopoulos (30′ st Ayhan). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Obiang, Antiste, D’Andrea, Tressoldi. All.: Dionisi

Arbitro: Pairetto

Marcatori:

Ammoniti: Thorstvedt (S), Tsadjout (C)

Espulsi:

A cura di Alessandro Sacco