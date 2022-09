Padovan: “Per me Raspadori è già pronto, contro il Lecce un caso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Kvaratskhelia già in difficoltà? Bisogna avere pazienza, lasciamolo crescere. Nelle prime due partite ha fatto vedere tanto, nelle ultime ha fatto vedere un po’ meno. Non è un campione, ma può diventarlo. Lasciamo lavorare Spalletti tranquillo. Il vero problema è stato il turnover: troppo massiccio e anche con un cambio di modulo nel mezzo. Spalletti avrebbe dovuto essere più prudente. Raspadori? Non credo che abbia molto bisogno di tempo per inserirsi al meglio è uno intelligente. Contro il Lecce è stato vittima di una partita sbagliata anche dalla squadra. Bisogna avere tanta fiducia e aspettare anche lui. Quando si ambienterà, segnerà tanti gol”