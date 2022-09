Napoli-Lozano, ecco la reazione di ieri sera dei compagni di squadra

Ieri sera il Napoli ha vinto sul campo della Lazio in rimonta per 1-2, riscattando il pari interno contro il Lecce. Per gli azzurri però c’è la nota stonata dell’infortunio accorso a Lozano. Il messicano è uscito in barella al minuto 43, dove Politano lo ha sostituito. A fine gara i compagni di squadra, come riporta il Mattino, lo hanno visto sereno, rassicurati dal suo sguardo. Oggi nuovi accertamenti, dove la prima diagnosi è trauma cranico. Contro il Liverpool, Politano è pronto per prendere il suo posto, nel caso di assenza del nordamericano.

La Redazione