Mercoledì sarà la prima volta di Kvaratskhelia in Champions

Kvicha Kvaratskhelia è stato protagonista anche ieri sera contro la Lazio, segnando uno dei due gol della vittoria, senza contare gli altri tiri in porta andati però a vuoto. Ma per il georgiano la prima vera sfida importante arriverà mercoledì, quando il Napoli affronterà il Liverpool per la prima di Champions League. Sarà la prima volta di Kvaratskhelia in Champions. Lui ha una voglia matta di ascoltare la musichetta che fino a ieri ha vissuto solo dai video online. E poi dall’altra parte ci sarà Salah, che secondo Fabio Capello è uno dei giocatori a cui assomiglia di più. Due fattori dal fortissimo impatto emotivo. Ecco perché Kvara dovrà essere sempre concentrato, sempre sul pezzo, sempre come vuole Spalletti che lo sta gestendo con la tecnica del bastone e la carota. Lo richiama in panchina sistematicamente per primo. Gli concede un’ora di gioco o poco più. Poi riposo. O meglio, a lezione dall’allenatore che si aspetta ancora tantissimo dal suo esterno. Per adesso il bottino dice 4 gol e 1 assist in 5 partite. Difficile che pure il più ottimista dei tifosi avrebbe potuto immaginare un impatto del genere. Il Mattino