Marelli, ex arbitro, commenta lo scontro Mario Rui-Lazzari, ed il rigore non concesso

L’ex arbitro, ed ora opinionista a DAZN, Luca Marelli, ha commentato ieri sera, l’episodio dello scontro fra Mario Rui e Lazzari, in Lazio-Napoli, per cui l’arbitro Sozza non ha concesso il rigore ai biancocelesti, facendo così infuriare Sarri. “Lazzari si insinua in area di rigore, Sozza forse ha visto il gomito di Mario Rui che si alza. Sicuramente il gomito è abbastanza alto, non sufficiente per portare il VAR ad intervenire però se l’arbitro avesse fischiato il rigore il VAR non sarebbe intervenuto per la revoca. Grosso rischio per Mario Rui”.