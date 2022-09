Lazio-Napoli, in attacco solo Lozano lascia a desiderare

Bella vittoria di misura del Napoli di Spalletti contro la Lazio di Sarri ieri sera all’Olimpico di Roma per 1-2. Il Mattino dà i voti all’attacco azzurro.

LOZANO 5,5

La sua partita dura un tempo. Poi è costretto ad uscire per una capocciata sulla testa di Marusic. Fino a quel momento non si era distinto per nulla di particolarmente utile alla causa. Un paio di cross fuori misura e un appoggio facile facile per Kvara che però sbaglia in maniera abbastanza evidente.

OSIMHEN 6,5

Due tempi, due misure. Nel primo soffre il palleggio lento del Napoli e finisce per rimanere prigioniero dei suoi carcerieri. Nella ripresa, invece, si libera dalla marcatura, sfreccia a tutto campo, colpisce un palo ed è costantemente nel vivo dell’azione. Certo, gli manca il gol: e per lui è sempre una cosa triste.

KVARATSKHELIA 7,5

Il palo della porta di Provedel sta ancora tremando. Il georgiano lo centra in pieno dopo essersi liberato con una piroetta alla Paganini. È il tappo che vola via dalla bottiglia di champagne a capodanno, perché da quel momento inizia la festa. Toglie il freno a mano e nella ripresa diventa mattatore: con tanto di gol.