Lazio-Napoli, altra prova perfetta per capitan Di Lorenzo

La fascia di capitano gli sta proprio a pennello, ma anche prima Giovanni Di Lorenzo era uno degli imprescindibili del Napoli, ed anche ieri contro la Lazio, battuta per 1-2, la sua prestazione è stata perfetta, come sottolinea oggi Il Mattino. Un’altra prova perfetta per il capitano azzurro che analizza la partita. «I primi minuti praticamente non siamo scesi in campo, poi abbiamo iniziato a imporre il nostro gioco dopo il gol. È una grande rimonta, contro una squadra in salute, non era facile, bravi tutti. Per noi è una grande vittoria contro una grande squadra, dovevamo rifarci e abbiamo fatto una grande partita dando una grande risposta dopo la battuta d’arresto con il Lecce. Siamo contenti per i tifosi che ci seguono sempre», ha detto il terzino volgendo lo sguardo già al Liverpool. «Presentarci con una vittoria è importante anche per il morale. Affronteremo una grandissima squadra, giocheremo con la spinta del pubblico e cercheremo di fare una grande partita anche col Liverpool». I complimenti di Di Lorenzo a Kvaratskhelia. «Sicuramente ha grandi qualità, ha iniziato bene. Ci sta avere alti e bassi, ma tutti i ragazzi, oltre ad essere grandi giocatori, sono grandi ragazzi ed è positivo per il gruppo». Napoli che ora è primo con il Milan in attesa che giochino Roma e Atalanta. «Il percorso è lungo, ci sono tante partite fino alla sosta, avremo bisogno di tutti per fare più punti possibile, ma ancora è presto».