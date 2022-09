Il Mattino – I voti al centrocampo azzurro per Lazio-Napoli

Il Napoli ha battuto la Lazio ieri sera all’Olimpico di Roma per 1-2, dopo una prestazione a grandi livelli, ed uno dei reparti che ha funzionati perfettamente è il centrocampo, come sottolinea IL Mattino coi suoi voti.

ANGUISSA 7

Piedi raffinati e una testa grande come un pallone. In quella testa le rotelle girano veloci, anzi velocissime. Ecco spiegato il segreto dell’assist confezionato per il raddoppio di Kvara: si prende il tempo e lo spazio per studiare la posizione del compagno e servirlo con il pallone migliore.

LOBOTKA 7

Che mondo sarebbe senza Lobotka? La domanda deve essere un mantra per il Napoli. Perché lo slovacco non è solo il cervello, ma anche il cuore e il polmone della squadra. Dopo 20 minuti si è già perso il conto dei palloni giocati. Non ha paura di dribblare a metà campo, di verticalizzare e di puntare la porta.

ZIELINSKI 6,5

La cosa migliore della sua partita è il calcio d’angolo indirizzato sulla testona di Kim. Nel primo tempo è spesso timido e fa un po’ fatica a dare una mano ai compagni per costruire l’azione. Nel secondo, poi, sfiora il gol con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata e serve un bellissimo asist a Kvara.