Il Cds dà i voti – Rrahamani si divide con Kim il laziale Immobile, rendendolo innocuo

Il Napoli sbanca l’Olimpico battendo in rimonta la Lazio per 1-2 e per una notte è prima in classifica. Eppure i biancocelesti passano in vantaggio con Zaccagni, la difesa azzurra però è apparsa troppo schiacciata. I partenopei reagiscono con Kvaratskelia che mette alla prova Provedel e poi, dopo una gran giocata, coglie il palo. Il pari arriva grazie a Kim che di testa segna grazie anche alla gol line technology. Ad inizio ripresa, il portiere della Lazio para su Zielinski, poi palo di Osimhen. Il vantaggio arriva con una botta micidiale di Kvaratskelia. Nel finale Meret effettua una bella parata sul colpo di testa di Felipe Anderson. Secondo il CdS solo Mario Rui non supera la sufficienza. Super Anguissa e Lobotka in mezzo al campo.

Meret 6,5

Il primo pallone, non si è ancora fatto il segno della croce, sta già nell’angolino lontano. Meraviglioso (27’ st) su Felipe Anderson.

Di Lorenzo 6

Una diagonale un po’ approssimativa che viene rimossa con una falcata poi ritmicamente effervescente, per assistere lo sviluppo della manovra.

Rrahmani 7

Si divide Immobile con il «socio» e pensa a scuotere il Napoli. Salva (20’ st) sul traversone di Felipe Anderson, sul quale si avventa.

Kim 7,5

Va in pressing su Milinkovic, non ha paura di niente, neanche di un palleggio di troppo e poi, pum, una capocciata frontale che vale l’1-1.

Mario Rui 5,5

Attacca quasi più di chiunque altro e sembra voglia trascinare il resto della compagnia. La gomitata è un atto di follia.

Olivera (48’ st) sv

Per guadagnare qualcosa.

Anguissa 7,5

Diverte dallo scranno della cattedra. E’ il padrone dei vari momenti di una partita da standing ovation.

Lobotka 7

Sarri non gli manda nessuno sistematicamente a dar fastidio e lui s’incolla il pallone al piede e ne fa ciò che vuole.

Ndombele (48’ st) sv

E’ cemento per contenere.

Zielinski 7

Fa la mezzala o la sotto-punta, disegna la parabola per Kim e non rimane mai estraneo al Napoli, che di lui ha bisogno come l’acqua.

Elmas (23’ st) 6

Va alle spalle di Osi, per arricchire le linee.

Lozano 6

Sonnecchia, si desta, affonda (28’) e poi deve arrendersi perché la sorte proprio non gli dà mai una mano.

Politano (46’ pt) 6,5

Ha il fuoco dentro e scalda subito la nottata, puntando l’uomo e andando nel campo.

Osimhen 6,5

Arrivare a lui non è semplice e Osi sembra quasi estraneo al corpo del Napoli. Ma è un’illusione ottica, come racconta il palo della ripresa e il suo secondo tempo.

Kvaratskhelia 8

Spacca la Lazio: sta dentro un campionario ampio, da stropicciarsi gli occhi, pure quando sbaglia (4’ st) un gol che pare semplice. Ma segna, colpisce legni. Una furia.

Raspadori (23’ st) sv Nella festa, con gli altri.

A. Giordano (CdS)