ESCLUSIVA GIOVANILI- Casadei: importante novità per il nuovo Milinkovic Savic

Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno con l’Inter quest’estate è volato in Inghilterra.

Mesi di grandissimi cambiamenti e stravolgimenti nella vita di Cesare Casadei, giovane calciatore sul quale l’Italia nutre tantissime aspettative per il futuro.

Infatti il centrocampista nativo di Ravenna, dopo essere stato decisivo per la vittoria dello scudetto Primavera dell’Inter contro la Roma siglando la rete del momentaneo 1-1 lo scorso 31 maggio, è stato acquistato dal Chelsea per una cifra “monstre” nell’ultima sessione di calciomercato.

Ma non è tutto qui perchè per Casadei è arrivata nei giorni scorsi ancora un’importante novità che potrà agevolare il suo processo di crescita in termini di carriera.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione de Ilnapolionline, Cesare Casadei ha deciso di cambiare procuratore passando da Michelangelo Minieri e Silvio Pagliari (suoi storici agenti) a Paolo Busardò.

Lo scorso 5 agosto proprio il noto intermediario Busardò, agente di numerosi calciatori tra cui Bremer, Jorginho e Bellanova, si era affrettato a smentire con un comunicato l’interesse ad acquisire la procura di Casadei.

E le belle notizie per il classe 2003, le cui caratteristiche ricordano tantissimo quelle di Milinkovic Savic, non finiscono qui. Infatti, dopo l’espulsione qualche giorno fa per doppia ammonizione nell’ Efl Trophy contro il Sutton, Casadei oggi ha siglato la sua prima rete con la maglia del Chelsea in Premier 2 (campionato per Under 21) con un bel destro.

Segnali molto incoraggianti dunque per il ragazzo che, però, devono far riflettere sul perchè l’Inter non abbia creduto in lui preferendo monetizzare subito.

Ma forse è proprio vero che l’Italia non è un paese per giovani…

Articolo a cura di Marco Lepore