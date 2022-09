CALCIO FEMMINILE – Elena Linari lascia il ritiro. Aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche

Dopo il successo per 0-8 in Moldavia, l’Italia del c.t. Milena Bertolini prosegue la preparazione in vista del match di martedì alle ore 18,30 contro la Romania che si disputerà al “P. Mazza” di Ferrara. Con un successo la squadra italiana si qualificherà matematicamente ai mondiali in Australia-Nuova Zelanda. In casa azzurra però non arriva una buona notizia dall’infermeria. Il difensore Elena Linari è costretta a lasciare il ritiro, a causa di una lesione agli adduttori.

La Redazione