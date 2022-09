Ballotta: “Meret deve continuare sui livelli di questo avvio di stagione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Marco Ballotta, ex Lazio: ” L’alternanza tra portieri? Non porta mai a buoni risultati. Un titolare deve esserci, non ha senso altrimenti. Meret nel caso del Napoli ha solo bisogno di fiducia per esplodere definitivamente. Alle spalle di Ospina non ha mai potuto dimostrarlo. Meret e il carattere da leader? Quando si prende di mira un calciatore, poi si vanno ad inventare o ad esasperare i suoi difetti. Essere plateali, sbraitare e urlare ai compagni serve a poco. Ho conosciuto tanti portieri che erano molto teatrali e poi… Serve dare fiducia con l’atteggiamento e la tensione giusta, il resto vale quello che vale. Meret deve continuare sui livelli di questo avvio di stagione, poi tutti questi problemi finiranno nel dimenticatoio. “.