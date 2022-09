Il Napoli ha battuto la Lazio di Sarri all’Olimpico per la quinta giornata di campionato di Serie A, per 1-2. Enrico Varriale, giornalista Rai, commenta così la vittoria azzurra. “Superlativa prova del Napoli che in rimonta supera all’Olimpico la Lazio. Gara di grande qualità e personalità per la squadra di Spalletti che va a riprendersi sul campo dove era uscita sconfitta l’Inter, i 2 punti sprecati con il Lecce. Fenomenale Kvara e ottimo Kim.”