Tracollo pesantissimo per il Rangers. La squadra di Van Bronckhorst viene travolta 4-0 in casa del Celtic nel derby di Glasgow nella 6a giornata del campionato scozzese. Match senza storia al Celtic Park con i Rangers travolti dalla doppietta di Abada e i gol di Jota e Turnbull. Con questa sconfitta il Rangers scende al secondo posto, scavalcato proprio dal Celtic ora al comando. Scozzesi che debutteranno in Champions League contro l’Ajax in Olanda nel girone A, quello del Napoli