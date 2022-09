Spalletti si divide tra il presente Lazio e il futuro

La lunga vigilia: un po’ a parlare della sfida in programma oggi all’Olimpico e un po’ del futuro. Guardando al passato e dunque al fattore-esperienza messo in valigia da chi è partito: «Andremo ad acchiapparlo velocemente: bisogna essere competitivi e per farlo serve conoscere presto ogni cosa. Non possiamo metterci tanto tempo. Dobbiamo subito assumere la sagoma di giocatori forti: siamo il Napoli e non possiamo limitarci a parlare di sfortuna se una palla non va dentro. Dobbiamo giocare un calcio feroce e di livello. Le intenzioni sono quelle: è un campionato difficile ma dobbiamo assumerci le responsabilità connesse a questa maglia, al grande passato, a chi ci ha giocato e alle qualità che abbiamo. Bisogna stare nel gruppo dell’alta classifica». Fonte: Cds