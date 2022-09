Spalletti in conferenza stampa: “Dopo il gol, la reazione del Napoli è stata feroce”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, al termine della vittoria degli azzurri sulla Lazio all’Olimpico per 1-2.

“Abbiamo giocato un partita di qualità e livello, ma ne abbiamo giocate così anche l’anno scorso. La qualità del calcio di Sarri la conoscono tutti ed il primo quarto d’ora abbiamo sofferto e preso anche gol. Per cui ribaltare partite così è un modo per crescere in verticale e più veloce. A volte ci perdiamo nelle banalità, a volte siamo cazzuti, teste pensanti e forti, per cui bisogna fare dei passi in avanti e sapere che bisogna fare sempre così”.

“Questa vittoria in n visione della gara di mercoledì diventa un biglietto d’attesa di prima classe, ci arrivi convinto che puoi vincere la partita, perchè puoi anche non vincere la partita ma il gioco che devi fare è questo qui”.

“Io sono sempre tranquillo perchè so con chi ho a che fare, ma sono i ragazzi che devono stare tranquilli”.

“A volte giochiamo in maniera banale per la maglia che indossiamo, e invece dovremmo essere sempre reattivi e svegli”.

“Dopo il gol abbiamo giocato con più qualità. La reazione del Napoli è stata feroce nonostante dei palloni giocati non in maniera precisa”

“Kvara può diventare ancora più leggero, se avesse segnato quel gol di piatto, perchè è un giocatore che su 10 tiri così ne segna 10 di gol. Stasera ha fatto benissimo, si è fatto trovare nelle posizioni giuste al momento giusto”

“L’arbitro è uno dei più bravi, ha arbitrato bene, ed è top”