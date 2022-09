Florencia Barraza, classe 1995, difensore. Gran fisico e implacabile in marcatura. Comincia da Talleres de Cordoba. Poi in Costarica nello Sporting, quindi in Spagna nel Getafe e l’anno scorso nel Palermo in serie B, un altro ottimo acquisto per la rosa bianconero.

Benvenuta Florencia!

Fonte: facebook Spezia calcio femminile