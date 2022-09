SERIE A – Milan-Inter 1-1, nel primo tempo Leao risponde a Brozovic

Questo pomeriggio si gioca il tanto atteso derby della Madonnina tra il Milan e l’Inter, valevole per la quinta di campionato. Inizio di gara dove i rossoneri partono forte, prima con la traversa di Bastoni che rischia l’autorete e poi con Leao, bene Handanovic nella respinta. I nerazzurri, però al primo affondo passano in vantaggio. Lautaro Martinez di tacco smarca Brozovic e supera Maignan. Il Milan però non si arrende e pareggia, Tonali recupera palla, serve Leao che batte un incolpevole Handanovic. La squadra di Pioli non smette di attaccare e va due volte vicino al vantaggio. Prima con Tonali, tiro centrale e soprattutto con Theo Hernandez, palla che va alta di poco sopra la traversa. L’Inter poi va al tiro con Lautaro Martinez, la difesa rossonera devia in corner. Gran bel primo tempo, il Milan però meglio rispetto alla compagine di Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

La Redazione