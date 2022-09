SERIE A – Lazio-Napoli 1-2, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il pari contro il Lecce, cercava contro la Lazio allo stadio “Olimpico” un pronto riscatto. Eppure la squadra biancoceleste sblocca la gara con Zaccagni, tiro nell’angolo, difesa azzurra troppo schiacciata. I partenopei però non mollano e iniziano a spingere. Prima Kvaratskelia non calcia forte dopo un pallone recuperato, poi fa una giocata fantastica dove coglie il palo. La rete arriva grazie a Kim, palo, parata di Provedel, traversa e la sfera supera la linea di porta. Nella ripresa il Napoli sfiora il vantaggio, ancora con il georgiano due volte, con Zielinski e Osimhen che coglie il palo. Il gol del vantaggio arriva grazie ad una sassata di Kvaratskelia imparabile per Provedel. Nel finale anche Meret effettua un ottimo intervento sul colpo di testa di Felipe Anderson. Una vittoria che fa morale e per 24 ore è in testa assieme al Milan. Ecco le pagelle della sfida di Roma.

Top

Meret 6 – Mercato finito e per Alex Meret ora c’è da dimostrare tutto il suo valore. Subisce il gol, ma lui non si abbatte. Nella ripresa fa la parata che salva il successo su Felipe Anderson. Si sta riprendendo la porta e forse anche la fiducia?

Kim Min Jae 7 – Per il sud-coreano c’era il primo vero esame da quando è in Italia, ovvero marcare Ciro Immobile. L’ex Fenerbache non solo lo annulla completamente, ma realizza la seconda rete in campionato. Giocatore che non cala mai in concentrazione.

Rrahamani 6,5 – Il difensore kosovaro, non aveva convinto le prime due gare, meglio a Firenze, ma stasera contro la Lazio ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Non perde mai di vista Immobile e nel finale lo chiude alla grande.

Mario Rui 6,5 – Se il Napoli porta a casa il successo, lo deve anche al terzino portoghese. Attento e concentrato come non mai e toglie di testa la palla ad Immobile per il probabile 2-2 finale.

Lobotka 6,5 – In un primo tempo dove non era semplice tenere palla a centrocampo, lo slovacco tiene palla con semplicità. Solo un piccolo errore nella ripresa, ma non cala quando c’è da lottare.

Anguissa 7 – Dopo la partita non del tutto semplice contro il Lecce, il camerunense stasera spadroneggia in mezzo al campo. Vince tutti i duelli in mezzo campo ed è suo l’assist per il gol di Kvaratskelia.

Zielinski 6,5 – Il polacco ritorna a fare la mezz’ala ad inizio stagione e sembra un altro. Ci mette tanta grinta e voglia di lottare in mezzo al campo. Suo l’assisto per il gol di Kim e sfiora la rete personale. Davvero ha un altro piglio insomma.

Politano 6,5 – L’esterno destro d’attacco entra con la voglia che fa la differenza. Spunto personale dove Kvaratskelia non segna per poco. Poi come sempre da una mano alla squadra e si procura il fallo allo scadere. Insomma come sempre fondamentale tecnicamente e tatticamente.

Kvaratskelia 7,5 – La stella georgiana, brilla nella notte di Roma. Inizio un pochino in difficoltà, ma poi si prende la scena. Prima va al tiro, blocca a terra Provedel, poi è davvero sfortunato dove coglie il palo. Sfiora ancora un paio di volte la rete personale, prima di sfondare la porta con un tiro devastante. Saranno solo cinque gare, ma che inizio per Kvara.

Osimhen 6,5 – Contro il Lecce, sembrava la copia sbiadita del giocatore che piace a mezza Europa. Stasera corre, scatta e nella ripresa fa davvero ammattire la difesa della Lazio. Coglie il palo di testa e mette alla prova Provedel. Contro il Liverpool può essere la sua notte?

A cura di Alessandro Sacco