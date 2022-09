Serie A 5°giornata, Fiorentina – Juventus :A Milik risponde Kouame!

Serie A 5°giornata, Fiorentina – Juventus :

Inizio di gara con entrambe le squadre che provano a creare ma sono poco incisive. Il match si sblocca dopo dieci minuti con Milik che sfrutta una palla messa in area e con il petto la rifila in rete. Rispondono i padroni di casa con Kouame di testa ma il portiere attento nega il gol. Ci riprovano di nuovo i viola, stavolta con Dodo con un tiro dal limite, ma sempre Perin nega il gol indirizzato all’incrocio. Alla mezz ora riparte la Fiorentina in contro piede e Kouame solo contro il portiere insacca la rete del pari. Sul finire di primo tempo viene assegnato un calcio di rigore agli uomini di Italiano per fallo di mano di Paredes. Dal dischetto Jovic sbaglia prendendo il palo con una lieve deviazione di Perin. Nella ripresa le squadre sono molto compatte in linea di difesa intercettando reciprocamente le offensive dell’avversario. Sottil prova a rendersi pericoloso servendo di testa un compagno ma è poco preciso. Nei minuti finali Amrabat ci prova dal limite, ma Perin respinge in corner il pollone indirizzato nel sette. Cabral ci prova di testa dagli sviluppi del corner ma il pallone è alto. Occasione finale per Zurkowski ma calibra male e palla alta. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

Reti: 9′ Milik, 32′ Kouame

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic (54′ Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Maleh (62′ Mandragora), Amrabat, Barak (78′ Zurkowski); Kouame (62′ Ikoné), Jovic (78′ Cabral), Sottil. All. Italiano. A disp. Bianco, Cerofolini, Gollini, Nico Gonzalez, Ranieri, Saponara, Terzic, Venuti

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado (64′ Miretti), Danilo, Bremer, Alex Sandro (78′ Bonucci); McKennie, Paredes (83′ Fagioli), Locatelli; Di Maria (46′ De Sciglio), Milik, Kostic (64′ Kean). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Vlahović, Soulé

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 15′ Amrabat, 32′ Alex Sandro, 52′ Locatelli, 53′ Danilo