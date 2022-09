PRIMAVERA 1 – Frosinone-Napoli 1-0, copia e incolla della sconfitta contro il Sassuolo

Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo per 2-3, il Napoli Primavera cercava un pronto riscatto contro il Frosinone. Nella prima frazione un’occasione per parte. Per gli azzurrini Gningue che spreca da ottima posizione, mentre per i padroni di casa con Milazzo, blocca a terra Boffelli. Il portiere dei partenopei nella ripresa fa un ottimo intervento con Selvini. La partita resta incerta, il Napoli coglie al minuto 82 la traversa con D’Avino. Il Frosinone però nei minuti di recupero segna il gol vittoria con Milazzo di testa, mal piazzata la difesa azzurra. Un’alta sconfitta in pieno recupero per i partenopei e mercoledì alle ore 16,00 esordirà in Youth League contro il Liverpool.

Marcatori: 90’+1 Milazzo (F).

Frosinone: Palmisani; Bruno (65′ Gozzo), Selvini, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi (65′ Condello), Maura, Bracaglia, De Min (5′ Milazzo). A disp: Di Chiara, Rosati, Pahic, Stefanelli, Ferrieri, Benacquista, Pozzi, Pera, Voncina. All.: Gorgone.

Napoli: Boffelli; Barba, Giannini (46′ Acampa), Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Pesce, Spavone (83′ Mazzoni), De Pasquale (61′ Boni) D’Avino, Gningue (83′ Lettera). A disp.: Turi, Pontillo, Lorusso, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli. All.: Frustalupi.

