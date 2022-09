Per Mister Luciano la strada è tracciata si devo solo attendere

La strada è tracciata, certo, ma il signor Luciano non prescinde dal rodaggio: «L’inserimento dei nuovi è a un buon punto: iniziano a conoscersi e a conoscere la squadra. Si comincia a parlare di quello che è il nostro calcio».

Il pareggio con il Lecce ha seminato un po’ di delusione: avverte un clima negativo? «Io non avverto niente. E se anche fosse non modificherei niente del mio comportamento e del mio lavoro».

Ovvero: «Vivo per creare allenamenti fatti bene e sviluppare un grande gioco, piacevole per sportivi di palato fine come quelli del Napoli. Però si mette sempre: vincere o morire. Ripeto: avete visto chi è andato via? Bisogna riorganizzare la squadra. Le personalità erano quelle ed è un percorso di crescita: si può fare più velocemente o lentamente, ma bisogna farlo e serve un po’ di tempo per diventare un gruppo come l’anno scorso. L’avevo messo in conto».

Fonte: CdS