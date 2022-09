Napoli-Meret, si riprenderà a dialogare con il rinnovo sullo sfondo

Per Alex Meret non è certo stato un’estate semplice, anzi è stato messo più volte messo in discussione. Fino ai primi di Luglio era praticamente fatto per il rinnovo, tanto che il d.s. Giuntoli ne aveva parlato in conferenza stampa a Dimaro-Folgarida. Il tutto però è stato rinviato dalle continue voci sul possibile nuovo estremo difensore. Si è passati da Kepa del Chelsea, fino al tormentone Navas, saltato a causa del mancato accordo per la buonuscita con il Psg. Come riporta il CdS, lo Spezia sembrava la meta più probabile per il portiere friulano, ma saltò all’ultimo momento e quindi nulla di fatto. Meret però si è rimboccato le maniche e contro il Lecce ha parato il rigore a Colombo, poi la punta dei salentini si è inventato il gol dell’anno. Adesso, a mercato terminato, bisognerà riallacciare i contatti con Pastorello per il rinnovo fino al 2027 da formalizzare. Ci sarà da capire se il ragazzo, dopo quest’estate, vorrà rinnovare oppure arrivare a scadenza.

La Redazione